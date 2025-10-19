Окупанти атакували Херсонщину: загинув 71-річний чоловік, четверо поранених
Київ • УНН
Російські війська 19 жовтня атакували Херсонщину артилерією та дронами. Внаслідок обстрілів загинув 71-річний чоловік, ще четверо людей отримали поранення.
Російські війська продовжують терор мирного населення на півдні України. Протягом 19 жовтня окупанти атакували Херсонщину артилерією та дронами – загинув 71-річний чоловік, ще четверо людей отримали поранення. Про це повідомили у прокуратурі Херсонської області, пише УНН.
Деталі
Прокуратура Херсонської області повідомила про нові злочини армії рф проти цивільного населення. За процесуального керівництва відомства розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).
За попередніми даними слідства, російські окупанти протягом дня завдавали ударів по населених пунктах області, використовуючи артилерію та ударні безпілотники.
Найбільше постраждали Бериславський та Херсонський райони. У селищі Козацьке внаслідок атаки дрона загинув 71-річний чоловік. У Томиній Балці під обстрілом з реактивних систем залпового вогню поранено жінку. Ще двоє людей постраждали в Бериславі – ворог скинув вибуховий снаряд із безпілотника.
Крім того, у Антонівці близько 17:30 місцевий житель підірвався на міні-пелюстці. Чоловіка госпіталізували, медики надають йому допомогу.
Правоохоронці збирають докази чергових воєнних злочинів рф, щоб притягнути винних до відповідальності.
Російські обстріли щодня забирають життя мирних мешканців Херсонщини. Прокуратура фіксує всі факти воєнних злочинів для подальшого розслідування
