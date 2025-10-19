$41.640.00
Ексклюзив
15:10 • 9812 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
14:19 • 11923 перегляди
19 жовтня, 09:24 • 15403 перегляди

росіяни випустили по Україні понад 3270 ударних дронів та 1370 авіабомб за тиждень - Зеленський
19 жовтня, 09:24 • 15403 перегляди
Ексклюзив

19 жовтня, 08:44 • 23928 перегляди

На Вінниччині чоловік підпалив себе та свого сина
Ексклюзив
19 жовтня, 08:44 • 23928 перегляди
На Вінниччині чоловік підпалив себе та свого сина
18 жовтня, 21:14 • 39548 перегляди
18 жовтня, 20:45 • 51368 перегляди

В Ірландії заарештували підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка
18 жовтня, 20:45 • 51368 перегляди
Ексклюзив

18 жовтня, 10:58 • 46852 перегляди

У Вінниці водій наїхав на поліцейського
Ексклюзив
18 жовтня, 10:58 • 46852 перегляди
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
Ексклюзив
18 жовтня, 08:50 • 45988 перегляди
На Тернопільщині бразилець зарізав свого співвітчизникаVideo
18 жовтня, 00:34 • 53361 перегляди
17 жовтня, 23:31 • 72186 перегляди

Трамп не планує передавати Україні ракети Tomahawk: зустріч лідерів була напруженою
17 жовтня, 23:31 • 72186 перегляди
Трамп не планує передавати Україні ракети Tomahawk: зустріч лідерів була напруженою
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
Ексклюзив
15:10 • 9812 перегляди
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінівPhoto19 жовтня, 08:35 • 26099 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 109950 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 131559 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 155112 перегляди
Окупанти атакували Херсонщину: загинув 71-річний чоловік, четверо поранених

Київ • УНН

 • 1284 перегляди

Російські війська 19 жовтня атакували Херсонщину артилерією та дронами. Внаслідок обстрілів загинув 71-річний чоловік, ще четверо людей отримали поранення.

Окупанти атакували Херсонщину: загинув 71-річний чоловік, четверо поранених

Російські війська продовжують терор мирного населення на півдні України. Протягом 19 жовтня окупанти атакували Херсонщину артилерією та дронами – загинув 71-річний чоловік, ще четверо людей отримали поранення. Про це повідомили у прокуратурі Херсонської області, пише УНН.

Деталі

Прокуратура Херсонської області повідомила про нові злочини армії рф проти цивільного населення. За процесуального керівництва відомства розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

За попередніми даними слідства, російські окупанти протягом дня завдавали ударів по населених пунктах області, використовуючи артилерію та ударні безпілотники.

Хвиля дезертирства серед окупантів накрила Херсонський напрямок - АТЕШ17.10.25, 20:23 • 18031 перегляд

Найбільше постраждали Бериславський та Херсонський райони. У селищі Козацьке внаслідок атаки дрона загинув 71-річний чоловік. У Томиній Балці під обстрілом з реактивних систем залпового вогню поранено жінку. Ще двоє людей постраждали в Бериславі – ворог скинув вибуховий снаряд із безпілотника.

Крім того, у Антонівці близько 17:30 місцевий житель підірвався на міні-пелюстці. Чоловіка госпіталізували, медики надають йому допомогу.

рф приховує втрати на Херсонщині: партизани "АТЕШ" повідомляють про жорстокі покарання солдатів, що кажуть правду30.09.25, 20:25 • 3968 переглядiв

Правоохоронці збирають докази чергових воєнних злочинів рф, щоб притягнути винних до відповідальності.

Російські обстріли щодня забирають життя мирних мешканців Херсонщини. Прокуратура фіксує всі факти воєнних злочинів для подальшого розслідування 

– повідомили у відомстві.

росіяни атакували вантажівки ООН з гуманітарною допомогою на Херсонщині - ОВА14.10.25, 10:56 • 3329 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Бериславський район
Організація Об'єднаних Націй
Херсонська область
Берислав
Україна