росіяни атакували вантажівки ООН з гуманітарною допомогою на Херсонщині - ОВА

Російські війська атакувала гуманітарну місію у Херсонській області, вдаривши дронами по вантажівках ООН, повідомив у вівторок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.

росія знову показала своє справжнє і огидне обличчя, атакувавши на Херсонщині гуманітарну місію. Зранку у Білозеркській громаді окупанти прицільно били з дронів та артилерії по вантажівках УКГС ООН - написав Прокудін.

Він наголосив: "Чотири білі автівки з маркуванням - не військова техніка, а машини, які везли допомогу людям".

"Один транспортний засіб - згорів, інший - серйозно пошкоджений. Дві – змогли вирватися з-під ударів. Лише дивом ніхто не постраждав", - повідомив голова ОВА.

"Сьогодні "друга армія" світу перемогла кілька тонн "гуманітарки". Терористи - більше тут сказати нічого", - підкреслив Прокудін.

Доповнення

За даними поліції Херсонщини, внаслідок російських обстрілів в області за минулу добу відомо про 8 поранених.

Минулої доби окупаційні війська атакували населені пункти Бериславського та Херсонського районів із артилерії, мінометів, РСЗВ та дронами, відомо про понад 30 пошкоджених об’єктів.

російські військові, за даними Прокудіна, били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 11 багатоквартирних та 24 приватні будинки. Також окупанти понівечили приміщення освітнього закладу та ботанічного саду, адмінбудівлю, магазин, гараж та приватні автомобілі.