россияне атаковали грузовики ООН с гуманитарной помощью в Херсонской области - ОВА

Российские войска атаковали гуманитарную миссию в Херсонской области, ударив дронами по грузовикам ООН, сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

hоссия снова показала свое истинное и отвратительное лицо, атаковав на Херсонщине гуманитарную миссию. Утром в Белозерской громаде оккупанты прицельно били с дронов и артиллерии по грузовикам УКГС ООН - написал Прокудин.

Он подчеркнул: "Четыре белых автомобиля с маркировкой - не военная техника, а машины, которые везли помощь людям".

"Одно транспортное средство - сгорело, другое - серьезно повреждено. Два – смогли вырваться из-под ударов. Только чудом никто не пострадал", - сообщил глава ОВА.

"Сегодня "вторая армия" мира победила несколько тонн "гуманитарки". Террористы - больше здесь сказать нечего", - подчеркнул Прокудин.

Дополнение

По данным полиции Херсонщины, в результате российских обстрелов в области за минувшие сутки известно о 8 раненых.

За прошедшие сутки оккупационные войска атаковали населенные пункты Бериславского и Херсонского районов из артиллерии, минометов, РСЗО и дронами, известно о более чем 30 поврежденных объектах.

Российские военные, по данным Прокудина, били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 11 многоквартирных и 24 частных дома. Также оккупанты повредили помещения образовательного учреждения и ботанического сада, админздание, магазин, гараж и частные автомобили.