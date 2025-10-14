россияне атаковали грузовики ООН с гуманитарной помощью в Херсонской области - ОВА

$41.610.01
Эксклюзив
08:16 • 2978 просмотра
Беспомощные и беззащитные: нардеп Яцык поддержала инициативу Генпрокурора о безальтернативности пожизненного заключения за преступления против детей
08:01 • 2130 просмотра
Трамп планирует использовать опыт урегулирования ситуации в Газе для прекращения войны в Украине - WSJ
Эксклюзив
07:39 • 9740 просмотра
Конфликт между военными ТЦК и гражданскими в Тернополе: в полиции прокомментировали инцидент
06:48 • 12008 просмотра
Цены на золото и серебро подскочили вверх: новый рекорд зафиксирован 14 октября
06:24 • 14181 просмотра
Украинцы получили возможность блокировать спам-номера через мобильных операторов - Федоров
14 октября, 02:03 • 17044 просмотра
Трамп подтвердил встречу с Зеленским 17 октября и назвал Эрдогана помощником в окончании войны в Украине
13 октября, 19:08 • 26860 просмотра
Встреча в формате "Рамштайн" и Совет Украина-НАТО: дата и расписание
Эксклюзив
13 октября, 16:59 • 34622 просмотра
Пожизненное за убийство и изнасилование детей: нардеп Неклюдов поддержал инициативу Генпрокурора и обещает убеждать в ее правильности коллег
13 октября, 16:31 • 36256 просмотра
20-летний украинец пострадал в результате столкновения поездов в Словакии - МИД
13 октября, 15:26 • 30094 просмотра
Зеленский: для защиты от дронов будут сформированы дополнительные вертолетные группы
Популярные новости
"Дипломатия силы и решимости": МИД Украины прокомментировал обмен заложниками между Израилем и ХАМАС13 октября, 23:27 • 19973 просмотра
От "люблю" до "женюсь" - несколько кликов: более 17 тысяч пар поженились за год работы сервиса "Брак онлайн"13 октября, 23:58 • 20736 просмотра
Microsoft прекращает поддержку Windows 10: что ждет 1,4 миллиарда пользователей14 октября, 00:59 • 21792 просмотра
Минус 1200 солдат и 390 БпЛА: Генштаб рассказал о потерях врага за сутки04:29 • 21021 просмотра
В Черном море затонуло грузовое судно, украинский экипаж спасен07:09 • 10660 просмотра
публикации
Топ чаев, которые помогут снять напряжение после насыщенного дняPhoto13 октября, 13:30 • 44889 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны13 октября, 12:28 • 44805 просмотра
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство13 октября, 10:25 • 52692 просмотра
Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм13 октября, 10:13 • 49330 просмотра
Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок
Эксклюзив
13 октября, 08:59 • 53775 просмотра
УНН Lite
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 21691 просмотра
16-летняя дочь Тайсона Фьюри обручилась: Пэрис Фьюри защитила выбор дочери13 октября, 15:15 • 26351 просмотра
Меган Маркл "сама пригласила себя" на Неделю моды в Париже13 октября, 14:34 • 28132 просмотра
Картофельное наследие и более чистые ингредиенты: производитель чипсов Lay’s представляет обновление бренда13 октября, 14:09 • 27935 просмотра
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман страстными поцелуями на яхтеPhoto12 октября, 11:24 • 55467 просмотра
россияне атаковали грузовики ООН с гуманитарной помощью в Херсонской области - ОВА

Киев • УНН

 • 1368 просмотра

Оккупанты обстреляли грузовики УКГВ ООН в Белозерской громаде Херсонщины. Одно транспортное средство сгорело, другое серьезно повреждено, обошлось без пострадавших.

россияне атаковали грузовики ООН с гуманитарной помощью в Херсонской области - ОВА

Российские войска атаковали гуманитарную миссию в Херсонской области, ударив дронами по грузовикам ООН, сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

hоссия снова показала свое истинное и отвратительное лицо, атаковав на Херсонщине гуманитарную миссию. Утром в Белозерской громаде оккупанты прицельно били с дронов и артиллерии по грузовикам УКГС ООН

- написал Прокудин.

Он подчеркнул: "Четыре белых автомобиля с маркировкой - не военная техника, а машины, которые везли помощь людям".

"Одно транспортное средство - сгорело, другое - серьезно повреждено. Два – смогли вырваться из-под ударов. Только чудом никто не пострадал", - сообщил глава ОВА.

"Сегодня "вторая армия" мира победила несколько тонн "гуманитарки". Террористы - больше здесь сказать нечего", - подчеркнул Прокудин.

Дополнение

По данным полиции Херсонщины, в результате российских обстрелов в области за минувшие сутки известно о 8 раненых.

За прошедшие сутки оккупационные войска атаковали населенные пункты Бериславского и Херсонского районов из артиллерии, минометов, РСЗО и дронами, известно о более чем 30 поврежденных объектах.

Российские военные, по данным Прокудина, били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 11 многоквартирных и 24 частных дома. Также оккупанты повредили помещения образовательного учреждения и ботанического сада, админздание, магазин, гараж и частные автомобили.

Юлия Шрамко

Война в Украине
благотворительность
Организация Объединенных Наций
Херсонская область