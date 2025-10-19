Оккупанты атаковали Херсонскую область: погиб 71-летний мужчина, четверо раненых
Киев • УНН
Российские войска 19 октября атаковали Херсонскую область артиллерией и дронами. В результате обстрелов погиб 71-летний мужчина, еще четыре человека получили ранения.
Российские войска продолжают террор мирного населения на юге Украины. В течение 19 октября оккупанты атаковали Херсонщину артиллерией и дронами – погиб 71-летний мужчина, еще четыре человека получили ранения. Об этом сообщили в прокуратуре Херсонской области, пишет УНН.
Детали
Прокуратура Херсонской области сообщила о новых преступлениях армии РФ против гражданского населения. Под процессуальным руководством ведомства начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).
По предварительным данным следствия, российские оккупанты в течение дня наносили удары по населенным пунктам области, используя артиллерию и ударные беспилотники.
Больше всего пострадали Бериславский и Херсонский районы. В поселке Казацкое в результате атаки дрона погиб 71-летний мужчина. В Томиной Балке под обстрелом из реактивных систем залпового огня ранена женщина. Еще два человека пострадали в Бериславе – враг сбросил взрывной снаряд с беспилотника.
Кроме того, в Антоновке около 17:30 местный житель подорвался на мине-лепестке. Мужчину госпитализировали, медики оказывают ему помощь.
Правоохранители собирают доказательства очередных военных преступлений РФ, чтобы привлечь виновных к ответственности.
Российские обстрелы ежедневно уносят жизни мирных жителей Херсонщины. Прокуратура фиксирует все факты военных преступлений для дальнейшего расследования
