Эксклюзив
15:10 • 8684 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
14:19 • 11210 просмотра
Конец мира на Ближнем Востоке? Израиль нанес мощные авиаудары по Газе после атак боевиков - СМИVideo
19 октября, 09:24 • 14948 просмотра
россияне выпустили по Украине более 3270 ударных дронов и 1370 авиабомб за неделю - ЗеленскийVideo
Эксклюзив
19 октября, 08:44 • 23484 просмотра
В Винницкой области мужчина поджег себя и своего сына
18 октября, 21:14 • 39234 просмотра
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
18 октября, 20:45 • 51302 просмотра
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
Эксклюзив
18 октября, 10:58 • 46804 просмотра
В Виннице водитель наехал на полицейского
Эксклюзив
18 октября, 08:50 • 45970 просмотра
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественникаVideo
18 октября, 00:34 • 53327 просмотра
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
17 октября, 23:31 • 72157 просмотра
Трамп не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk: встреча лидеров была напряженной
Оккупанты атаковали Херсонскую область: погиб 71-летний мужчина, четверо раненых

Киев • УНН

 • 1108 просмотра

Российские войска 19 октября атаковали Херсонскую область артиллерией и дронами. В результате обстрелов погиб 71-летний мужчина, еще четыре человека получили ранения.

Оккупанты атаковали Херсонскую область: погиб 71-летний мужчина, четверо раненых

Российские войска продолжают террор мирного населения на юге Украины. В течение 19 октября оккупанты атаковали Херсонщину артиллерией и дронами – погиб 71-летний мужчина, еще четыре человека получили ранения. Об этом сообщили в прокуратуре Херсонской области, пишет УНН.

Детали

Прокуратура Херсонской области сообщила о новых преступлениях армии РФ против гражданского населения. Под процессуальным руководством ведомства начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

По предварительным данным следствия, российские оккупанты в течение дня наносили удары по населенным пунктам области, используя артиллерию и ударные беспилотники.

Волна дезертирства среди оккупантов накрыла Херсонское направление - АТЕШ17.10.25, 20:23 • 18013 просмотров

Больше всего пострадали Бериславский и Херсонский районы. В поселке Казацкое в результате атаки дрона погиб 71-летний мужчина. В Томиной Балке под обстрелом из реактивных систем залпового огня ранена женщина. Еще два человека пострадали в Бериславе – враг сбросил взрывной снаряд с беспилотника.

Кроме того, в Антоновке около 17:30 местный житель подорвался на мине-лепестке. Мужчину госпитализировали, медики оказывают ему помощь.

РФ скрывает потери на Херсонщине: партизаны "АТЕШ" сообщают о жестоких наказаниях солдат, говорящих правду30.09.25, 20:25 • 3968 просмотров

Правоохранители собирают доказательства очередных военных преступлений РФ, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Российские обстрелы ежедневно уносят жизни мирных жителей Херсонщины. Прокуратура фиксирует все факты военных преступлений для дальнейшего расследования 

– сообщили в ведомстве.

россияне атаковали грузовики ООН с гуманитарной помощью в Херсонской области - ОВА14.10.25, 10:56 • 3329 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Бериславский район
Организация Объединенных Наций
Херсонская область
Берислав
Украина