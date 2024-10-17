росіяни обстріляли 20 населених пунктів Херсонщини за добу: 6 поранених
Київ • УНН
За добу російські війська атакували 20 населених пунктів Херсонської області, пошкодивши житлові будинки та інфраструктуру. Внаслідок обстрілів 6 людей отримали поранення.
У Херсонській області російські війська минулої доби вдарили по 20 населених пунктах, поціливши в житлові квартали та станцію техобслуговування, шість людей дістали поранення, повідомив у четвер голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
Зі слів Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Тягинка, Михайлівка, Станіслав, Софіївка, Берислав, Новокаїри, Комишани, Велетенське, Гаврилівка, Білозерка, Осокорівка, Червоний маяк, Шляхове, Бургунка, Садове, Антонівка, Придніпровське, Інженерне, Зміївка та місто Херсон.
російські військові, за його даними, поцілили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 5 багатоповерхівок та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили станцію техобслуговування та приватні автомобілі.
"Через російську агресію 6 людей дістали поранення", - написав Прокудін.
Армія рф вдарила по двох районах Харківщини: є пошкодження 17.10.24, 09:05 • 20607 переглядiв