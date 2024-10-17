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россияне обстреляли 20 населенных пунктов Херсонщины за сутки: 6 раненых

россияне обстреляли 20 населенных пунктов Херсонщины за сутки: 6 раненых

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 06:48  •  5334 просмотра

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За сутки российские войска атаковали 20 населенных пунктов Херсонской области, повредив жилые дома и инфраструктуру. В результате обстрелов 6 человек получили ранения.

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки ударили по 20 населенным пунктам, попав  в жилые кварталы и станцию техобслуживания, шесть человек получили ранения, сообщил в четверг председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

 По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Тягинка, Михайловка, Станислав, Софиевка, Берислав, Новокаиры, Камышаны, Велетенское, Гавриловка, Белозерка, Осокоровка, Красный маяк, Шляховое, Бургунка, Садовое, Антоновка, Приднепровское, Инженерное, Змиевка и город Херсон.

российские военные, по его данным, попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 5  многоэтажек и 10 частных домов. Также оккупанты повредили станцию техобслуживания и частные автомобили.

"Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения", - написал Прокудин.

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
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khersonХерсон