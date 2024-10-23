У Херсоні та передмісті через атаки рф троє поранених, в області поліцейське авто наїхало на міну
Київ • УНН
Внаслідок обстрілів РФ у Херсоні та передмісті поранено трьох людей. Пошкоджено 43 об'єкти, включаючи будинки та інфраструктуру. Поліцейський автомобіль наїхав на міну "пелюстка".
Троє людей поранено внаслідок атак російських військ у Херсоні та передмісті за минулу добу. В області службовий автомобіль поліції зі слідчо-оперативною групою наїхав на міну типу "пелюстка", поліцейські не постраждали, повідомили у середу у ГУНП в області, пише УНН.
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За даними поліції, Бериславський та Херсонський райони вкотре перебували під атакою російської армії. По житлових кварталах окупанти били з артилерії, мінометів та БпЛА.
Удари були завдані по Херсону, Софіївці, Зимівнику, Антонівці, Новодмитрівці, Микільському, Придніпровському, Станіславу, Бериславу, Новобериславу, Нововоронцовці, Шляховому, Трудолюбівці та Червоному Маяку.
У результаті обстрілів поліція зафіксувала пошкодження 43 об’єктів: 24 приватних та трьох багатоквартирних будинків, фельдшерського пункту, об’єктів критичної інфраструктури, восьми автомобілів, газопроводів, двох гаражів та господарської споруди.
російські військові завдали ударів із безпілотників по Дніпровському району Херсона. Внаслідок скиду боєприпасу на зупинку громадського транспорту поранення отримала 54-річна жінка. Пізніше через дронову атаку постраждав 70-річний чоловік. Також окупанти вдарили по житлових кварталах району з артилерії, пошкоджено приватний будинок. У Корабельному районі Херсона в результаті артилерійського обстрілу пошкоджено три багатоквартирні будинки.
В Антонівці, передмісті Херсона, через скид вибухівки з БпЛА на приватний будинок поранено 74-річну жінку.
"Поблизу Станіслава службовий автомобіль поліції, в якому перебувала слідчо-оперативна група, наїхав на міну типу "пелюстка". Внаслідок вибуху автівка зазнала механічних пошкоджень, поліцейські, на щастя, не постраждали", - вказали у поліції.