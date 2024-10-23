В Херсоне и пригороде из-за атак рф трое раненых, в области полицейское авто наехало на мину
Киев • УНН
В результате обстрелов РФ в Херсоне и пригороде ранены три человека. Повреждены 43 объекта, включая дома и инфраструктуру. Полицейский автомобиль наехал на мину «лепесток».
Три человека ранены в результате атак российских войск в Херсоне и пригороде за минувшие сутки. В области служебный автомобиль полиции со следственно-оперативной группой наехал на мину типа "лепесток", полицейские не пострадали, сообщили в среду в ГУНП в области, пишет УНН.
Детали
По данным полиции, Бериславский и Херсонский районы в очередной раз находились под атакой российской армии. По жилым кварталам оккупанты били из артиллерии, минометов и БпЛА.
Удары были нанесены по Херсону, Софиевке, Зимовнику, Антоновке, Новодмитровке, Никольскому, Приднепровскому, Станиславу, Бериславу, Новобериславу, Нововоронцовке, Шляховому, Трудолюбовке и Красному Маяку.
В результате обстрелов полиция зафиксировала повреждения 43 объектов: 24 частных и трех многоквартирных домов, фельдшерского пункта, объектов критической инфраструктуры, восьми автомобилей, газопроводов, двух гаражей и хозяйственной постройки.
российские военные нанесли удары с беспилотников по Днепровскому району Херсона. В результате сброса боеприпаса на остановку общественного транспорта ранения получила 54-летняя женщина. Позже из-за дроновую атаку пострадал 70-летний мужчина. Также оккупанты ударили по жилым кварталам района из артиллерии, поврежден частный дом. В Корабельном районе Херсона в результате артиллерийского обстрела повреждены три многоквартирных дома.
В Антоновке, пригороде Херсона, из-за сброса взрывчатки с БпЛА на частный дом ранена 74-летняя женщина.
"Вблизи Станислава служебный автомобиль полиции, в котором находилась следственно-оперативная группа, наехал на мину типа "лепесток". В результате взрыва автомобиль получил механические повреждения, полицейские, к счастью, не пострадали", - указали в полиции.