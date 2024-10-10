В Херсонской области уничтожили "шахед", из-за атак рф 1 погибший и 10 раненых
Киев • УНН
Оккупанты атаковали 16 населенных пунктов Херсонской области, повредив гражданские объекты. В результате обстрелов погиб 1 человек, 10 получили ранения. ПВО сбила один вражеский дрон.
В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки атаковали 16 населенных пунктов, погиб 1 человек, 10 получили ранения. ПВО ночью сбила один вражеский дрон. Об этом сообщил в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
Детали
По словам Прокудина, под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Садовое, Камышаны, Станислав, Новодмитровка, Берислав, Гавриловка, Милово, Нововоронцовка, Осокоровка, Новоалександровка, Шляховое, Качкаровка, Золотая Балка, Львово и город Херсон.
российские военные, по его данным, попали в коммунальное предприятие, образовательное и медицинское учреждения, админздание; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены многоэтажка и 6 частных домов. Также оккупанты изуродовали хозяйственную постройку, автобус и частные автомобили.
"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 10 - получили ранения", - написал Прокудин.
"Во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны над территорией нашей области уничтожили 1 "Shahed-131/136", - указал Прокудин.
В Херсонской области из-за атак рф есть погибший и 16 раненых9 октября 2024, 06:00 • 11918 просмотров