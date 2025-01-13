На Миколаївщині через російські атаки дронами є пошкодження і поранений

У Миколаївській області через нічну атаку російських військ дронами типу Shahed через уламки є пошкодження будинків у Вознесенську, напередодні у Солончаках ворожий FPV-дрон поранив 71-річного чоловіка, повідомив у понеділок голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, пише УНН.

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"У ніч на 13 січня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотири БпЛА типу "Shahed 131/136". У місті Вознесенськ відбулося падіння уламків одного зі збитих "Shahed 131/136", внаслідок чого пошкоджено дах та вікна двох, і вікна трьох приватних будинків. Постраждалих немає", - повідомив Кім.

З його слів, учора, 12 січня, о 10:30 ворог здійснив обстріл FPV-дроном села Солончаки Куцурубської громади. "Внаслідок обстрілу поранено 71-річного чоловіка. Його було госпіталізовано, на ранок стан потерпілого стабільний", - зазначив голова ОВА.

У Миколаєві через атаку рф дроном поранено чоловіка