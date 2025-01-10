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У Миколаєві через атаку рф дроном поранено чоловіка

У Миколаєві через атаку рф дроном поранено чоловіка

Київ • УНН

 • 24882 перегляди

У Миколаєві внаслідок атаки БПЛА поранено 49-річного чоловіка. В Куцурубській громаді через артобстріл пошкоджено 4 будинки та інфраструктуру, також зафіксовано три атаки FPV-дронами.

У Миколаєві внаслідок ворожої атаки дроном поранено 49-річного чоловіка, повідомив у п'ятницю голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Вчора, 9 січня, близько 16:10 ворогом здійснено обстріл Миколаєва БпЛА, тип встановлюється. Внаслідок влучання поранення отримав 49-річний чоловік. Він госпіталізований, наразі - стан стабільний. Надається вся необхідна медична допомога", - написав Кім.

Також, з його слів, 9 січня близько 12:04 ворог завдав артилерійський обстріл по Куцурубській громаді. Внаслідок чого у селі Дмитрівка пошкоджено чотири приватні будинки, господарську будівлю та лінію електропередач. Електропостачання відновлено. Окрім того, за день громада була тричі атакована дронами типу FPV. Постраждалих немає.

У Миколаєві через ворожу атаку тонни олії вилились у річку Південний Буг02.01.25, 19:56 • 26979 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
mykolaivМиколаїв

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