У Миколаєві через атаку рф дроном поранено чоловіка

У Миколаєві внаслідок ворожої атаки дроном поранено 49-річного чоловіка, повідомив у п'ятницю голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, пише УНН.

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"Вчора, 9 січня, близько 16:10 ворогом здійснено обстріл Миколаєва БпЛА, тип встановлюється. Внаслідок влучання поранення отримав 49-річний чоловік. Він госпіталізований, наразі - стан стабільний. Надається вся необхідна медична допомога", - написав Кім.

Також, з його слів, 9 січня близько 12:04 ворог завдав артилерійський обстріл по Куцурубській громаді. Внаслідок чого у селі Дмитрівка пошкоджено чотири приватні будинки, господарську будівлю та лінію електропередач. Електропостачання відновлено. Окрім того, за день громада була тричі атакована дронами типу FPV. Постраждалих немає.

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