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В Николаеве из-за атаки рф дроном ранен мужчина

В Николаеве из-за атаки рф дроном ранен мужчина

Киев  •  УНН

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В Николаеве в результате атаки БПЛА ранен 49-летний мужчина. В Куцурубской громаде из-за артобстрела повреждены 4 дома и инфраструктура, также зафиксировано три атаки FPV-дронами.

В Николаеве в результате вражеской атаки дроном ранен 49-летний мужчина, сообщил в пятницу глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Вчера, 9 января, около 16:10 врагом осуществлен обстрел Николаева БпЛА, тип устанавливается. В результате попадания ранения получил 49-летний мужчина. Он госпитализирован, сейчас - состояние стабильное. Предоставляется вся необходимая медицинская помощь", - написал Ким.

Также, по его словам, 9 января около 12:04 враг нанес артиллерийский обстрел по Куцурубской громаде. В результате чего в селе Дмитровка повреждены четыре частных дома, хозяйственное здание и линия электропередач. Электроснабжение восстановлено. Кроме того, за день община была трижды атакована дронами типа FPV. Пострадавших нет.

В Николаеве из-за вражеской атаки тонны масла вылились в реку Южный Буг02.01.25, 19:56 • 26009 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
nikolaevНиколаев

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