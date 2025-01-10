В Николаеве из-за атаки рф дроном ранен мужчина
Киев • УНН
В Николаеве в результате атаки БПЛА ранен 49-летний мужчина. В Куцурубской громаде из-за артобстрела повреждены 4 дома и инфраструктура, также зафиксировано три атаки FPV-дронами.
В Николаеве в результате вражеской атаки дроном ранен 49-летний мужчина, сообщил в пятницу глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Вчера, 9 января, около 16:10 врагом осуществлен обстрел Николаева БпЛА, тип устанавливается. В результате попадания ранения получил 49-летний мужчина. Он госпитализирован, сейчас - состояние стабильное. Предоставляется вся необходимая медицинская помощь", - написал Ким.
Также, по его словам, 9 января около 12:04 враг нанес артиллерийский обстрел по Куцурубской громаде. В результате чего в селе Дмитровка повреждены четыре частных дома, хозяйственное здание и линия электропередач. Электроснабжение восстановлено. Кроме того, за день община была трижды атакована дронами типа FPV. Пострадавших нет.
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