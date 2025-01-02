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В Николаеве из-за вражеской атаки тонны масла вылились в реку Южный Буг

В Николаеве из-за вражеской атаки тонны масла вылились в реку Южный Буг

Киев  •  УНН

 • 7276 просмотра

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В результате падения обломков БпЛА поврежден резервуар с растительным маслом на предприятии, из-за чего 25 тонн масла попало в Южный Буг. Спасатели установили боновые заграждения и продолжают откачку масла.

В Николаеве обломок беспилотника повредил резервуар с растительным маслом на одном из предприятий. Как сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич, масло попало в реку Южный Буг, его уже откачивают, передает УНН.

"В результате падения обломков БпЛА, в ночь на 28 декабря, был поврежден резервуар с растительным маслом агропромышленного предприятия и произошла утечка масла на прилегающую территорию и попадание в реку Южный Буг", - сообщил мэр.

По словам Сенкевича, с целью ликвидации последствий из материального резерва Николаева выделены сорбирующие боновые заграждения, которые специалисты 10 взвода ДВГСО ГСЧС локально установили в местах загрязнения акватории.

"Все эти дни специалисты откачивают масло. Сейчас откачали уже 25 тонн. Работы продолжаются. Специалисты отмечают, что весомого негативного влияния на окружающую среду нет, ведь масло органического происхождения. Это еще одно доказательство преступлений hоссии. Их цель одна - уничтожить все", - резюмировал городской голова.

россия ударила ракетой по Николаевщине: что известно о последствиях атаки2 янв. 2025, 15:57 • 13661 просмотр

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ОбществоВойна
nikolaevНиколаев