У Миколаєві через ворожу атаку тонни олії вилились у річку Південний Буг

У Миколаєві уламок безпілотника пошкодив резервуар з рослинною олією на одному із підприємств. Як повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, олія потрапила в річку Південний Буг, її вже відкачують, передає УНН.

"Внаслідок падіння уламків БпЛА, в ніч на 28 грудня, було пошкоджено резервуар з рослинною олією агропромислового підприємства та стався витік олії на прилеглу територію та потрапляння в річку Південний Буг", - повідомив мер.

За словами Сєнкевича, з метою ліквідації наслідків з матеріального резерву Миколаєва виділено сорбуючи бонові загородження, які фахівці 10 взводу ДВГРЗ ДСНС локально встановили в місцях забруднення акваторії.

"Всі ці дні спеціалісти відкачують олію. Наразі відкачали вже 25 тонн. Роботи продовжуються. Фахівці зазначають, що вагомого негативного впливу на навколишнє середовище немає, адже олія органічного походження. Це ще одний доказ злочинів росії. Їхня мета одна - знищити все", - резюмував міський голова.

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