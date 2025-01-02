У Миколаєві через ворожу атаку тонни олії вилились у річку Південний Буг

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 • 26979 перегляди

Внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено резервуар з рослинною олією на підприємстві, через що 25 тонн олії потрапило в Південний Буг. Рятувальники встановили бонові загородження та продовжують відкачування олії.

У Миколаєві уламок безпілотника пошкодив резервуар з рослинною олією на одному із підприємств. Як повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, олія потрапила в річку Південний Буг, її вже відкачують, передає УНН.

"Внаслідок падіння уламків БпЛА, в ніч на 28 грудня, було пошкоджено резервуар з рослинною олією агропромислового підприємства та стався витік олії на прилеглу територію та потрапляння в річку Південний Буг", - повідомив мер.

За словами Сєнкевича, з метою ліквідації наслідків з матеріального резерву Миколаєва виділено сорбуючи бонові загородження, які фахівці 10 взводу ДВГРЗ ДСНС локально встановили в місцях забруднення акваторії.

"Всі ці дні спеціалісти відкачують олію. Наразі відкачали вже 25 тонн. Роботи продовжуються. Фахівці зазначають, що вагомого негативного впливу на навколишнє середовище немає, адже олія органічного походження. Це ще одний доказ злочинів росії. Їхня мета одна - знищити все", - резюмував міський голова.

росія вдарила ракетою по Миколаївщині: що відомо про наслідки атаки02.01.25, 17:57 • 24407 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна
mykolaivМиколаїв

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