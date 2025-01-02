росія вдарила ракетою по Миколаївщині: що відомо про наслідки атаки
Київ • УНН
Російські війська завдали ракетного удару по відкритій місцевості в Миколаївській області. Внаслідок вибухової хвилі пошкоджено вікна приватного будинку, постраждалих немає.
Російська армія нанесла удар ракетою по Миколаївській області 2 січня. Постраждалих внаслідок атаки немає. Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
"Щодо ракетного удару. За попередньою інформацією, на відкритій місцевості", — написав Кім.
За його словами, є пошкодження вікон приватного будинку внаслідок вибухової хвилі.
"Наразі без постраждалих", — додав Кім.
Він також повідомляв, що росіяни упродовж доби застосували по Миколаївській області балістику, артилерією, та БПЛА.
Постраждалих в результаті атак не було.
Нагадаємо
По всій Україні 2 січня оголошували повітряну тривогу через загрозу балістичного озброєння.
У Дніпрі лунали вибухи на фоні ракетної небезпеки.