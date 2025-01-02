росія вдарила ракетою по Миколаївщині: що відомо про наслідки атаки

Російська армія нанесла удар ракетою по Миколаївській області 2 січня. Постраждалих внаслідок атаки немає. Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.

"Щодо ракетного удару. За попередньою інформацією, на відкритій місцевості", — написав Кім.

За його словами, є пошкодження вікон приватного будинку внаслідок вибухової хвилі.

"Наразі без постраждалих", — додав Кім.

Він також повідомляв, що росіяни упродовж доби застосували по Миколаївській області балістику, артилерією, та БПЛА.

Постраждалих в результаті атак не було.

Нагадаємо

По всій Україні 2 січня оголошували повітряну тривогу через загрозу балістичного озброєння.

У Дніпрі лунали вибухи на фоні ракетної небезпеки.