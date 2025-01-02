У Дніпрі пролунали вибухи під час ракетної атаки: що відомо
Київ • УНН
У місті Дніпро зафіксовано два вибухи на фоні попередження про ракетну небезпеку. Повітряні сили раніше попереджали про рух ракети в напрямку міста.
У Дніпрі пролунали вибухи на фоні ракетної небезпеки, передає УНН.
"Дніпро, два вибухи", - повідомив у Telegram нардеп Максим Бужанський.
Раніше у Повітряних силах попередили про ракету в напрямку Дніпра.
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