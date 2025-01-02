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Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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У Дніпрі пролунали вибухи під час ракетної атаки: що відомо

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У місті Дніпро зафіксовано два вибухи на фоні попередження про ракетну небезпеку. Повітряні сили раніше попереджали про рух ракети в напрямку міста.

У Дніпрі пролунали вибухи на фоні ракетної небезпеки, передає УНН.

"Дніпро, два вибухи", - повідомив у Telegram нардеп Максим Бужанський.

Раніше у Повітряних силах попередили про ракету в напрямку Дніпра.

42 ворожих ракети знищили над Дніпропетровщиною - ОВА25.12.24, 12:59 • 18310 переглядiв

Антоніна Туманова

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