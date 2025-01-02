В Днепре прогремели взрывы во время ракетной атаки: что известно
Киев • УНН
В городе Днепр зафиксировано два взрыва на фоне предупреждения о ракетной опасности. Воздушные силы ранее предупреждали о движении ракеты в направлении города.
В Днепре прогремели взрывы на фоне ракетной опасности, передает УНН.
«Днепр, два взрыва», - сообщил в Telegram нардеп Максим Бужанский.
Ранее в Воздушных силах предупредили о ракете в направлении Днепра.
42 вражеских ракеты уничтожили над Днепропетровской областью - ОВА25 дек. 2024, 10:59 • 17496 просмотров