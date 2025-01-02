Повітряна тривога по всій Україні: ПС ЗСУ попередили про загрозу балістики
Київ • УНН
По всій території України оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. Повітряні сили ЗСУ попередили населення про небезпеку.
По всій Україні оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння, пише УНН.
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"Загроза застосування балістичного озброєння по всій території України", - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.
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