Над Україною збили 47 з 72 дронів під час нічної атаки рф

росія вночі атакувала Україну 72-ма безпілотниками, знищено 47 дронів в 11 областях, зафіксовано 24 дрони-імітатори, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.

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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 2 січня (із 19.00 1 січня) противник атакував 72-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 47 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. Через активну протидію Сил оборони 24 ворожі безпілотники-імітатори - локаційно втрачені (без негативних наслідків). Один БпЛА - в повітрі! - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Військові показали роботу по ворожих дронах у ніч 1 січня