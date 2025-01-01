Військові показали роботу по ворожих дронах у ніч 1 січня

Українські захисники провели успішну бойову роботу на східному напрямку зі знищення російських безпілотників. Пише УНН з посиланням на Повітряні сили.

У відео показали бойову роботу мобільних вогневих груп на східному напрямку вночі 1 січня.

Додамо

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл рф дронами у новорічну ніч.

Він зазначив, що росію навіть у новорічну ніч хвилювало лише те, як завдати болю Україні. Зеленський повідомив, що 111 ударних дронів були спрямовані на українські міста, проте більша частина з них не досягла своїх цілей завдяки ефективній роботі засобів ППО, мобільних вогневих груп та систем РЕБ.

Нагадаємо

У перший день року російські БПЛА атакували Київську область та столицю.

У Києві є постраждалі і загиблі.

На Київщині пошкоджено приватний будинок та 10 автомобілів.

Наслідки атак армії рф показали в ДСНС.