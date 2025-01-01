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Військові показали роботу по ворожих дронах у ніч 1 січня

Військові показали роботу по ворожих дронах у ніч 1 січня

Київ • УНН

 • 22989 перегляди

У ніч на 1 січня росія атакувала Україну 111 ударними дронами. Завдяки ефективній роботі ППО та мобільних груп більшість БПЛА було знищено, проте є жертви та постраждалі в Києві.

Українські захисники провели успішну бойову роботу на східному напрямку зі знищення російських безпілотників. Пише УНН з посиланням на Повітряні сили. 

У відео показали бойову роботу мобільних вогневих груп на східному напрямку вночі 1 січня.

Додамо

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл рф дронами у новорічну ніч. 

Він зазначив, що росію навіть у новорічну ніч хвилювало лише те, як завдати болю Україні. Зеленський повідомив, що 111 ударних дронів були спрямовані на українські міста, проте більша частина з них не досягла своїх цілей завдяки ефективній роботі засобів ППО, мобільних вогневих груп та систем РЕБ.

Нагадаємо

У перший день року російські БПЛА атакували Київську область та столицю.

У Києві є постраждалі і загиблі. 

На Київщині пошкоджено приватний будинок та 10 автомобілів. 

Наслідки атак армії рф показали в ДСНС

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Війна
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