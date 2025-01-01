Військові показали роботу по ворожих дронах у ніч 1 січня
Київ • УНН
У ніч на 1 січня росія атакувала Україну 111 ударними дронами. Завдяки ефективній роботі ППО та мобільних груп більшість БПЛА було знищено, проте є жертви та постраждалі в Києві.
Українські захисники провели успішну бойову роботу на східному напрямку зі знищення російських безпілотників. Пише УНН з посиланням на Повітряні сили.
У відео показали бойову роботу мобільних вогневих груп на східному напрямку вночі 1 січня.
Додамо
Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл рф дронами у новорічну ніч.
Він зазначив, що росію навіть у новорічну ніч хвилювало лише те, як завдати болю Україні. Зеленський повідомив, що 111 ударних дронів були спрямовані на українські міста, проте більша частина з них не досягла своїх цілей завдяки ефективній роботі засобів ППО, мобільних вогневих груп та систем РЕБ.
Нагадаємо
У перший день року російські БПЛА атакували Київську область та столицю.
У Києві є постраждалі і загиблі.
На Київщині пошкоджено приватний будинок та 10 автомобілів.
Наслідки атак армії рф показали в ДСНС.