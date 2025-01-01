Военные показали работу по вражеским дронам в ночь 1 января

Украинские защитники провели успешную боевую работу на восточном направлении по уничтожению российских беспилотников. Пишет УНН со ссылкой на Воздушные силы.

В видео показали боевую работу мобильных огневых групп на восточном направлении ночью 1 января.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел рф дронами в новогоднюю ночь.

Он отметил, что Россию даже в новогоднюю ночь волновало только то, как нанести боль Украине. Зеленский сообщил, что 111 ударных дронов были направлены на украинские города, однако большая часть из них не достигла своих целей благодаря эффективной работе средств ПВО, мобильных огневых групп и систем РЭБ.

Напомним

В первый день года российские БПЛА атаковали Киевскую область и столицу.

В Киеве есть пострадавшие и погибшие.

На Киевщине поврежден частный дом и 10 автомобилей.

Последствия атак армии рф показали в ГСЧС.