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Атака БПЛА на столицю: показали наслідки

Київ • УНН

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В Печерському та Святошинському районах Києва зафіксовано руйнування та пожежі внаслідок атаки БПЛА. У Печерському районі постраждали три особи, рятувальники продовжують ліквідацію наслідків.

У перший день нового року ворог атакує столицю. Є руйнування у двох районах столиці - у Печерському та Святошинському. Наслідки атак армії рф показали в ДСНС у Telegram, передає УНН.

Печерський район: сталось часткове руйнування 4-6 поверхів житлового будинку та пожежа на 4-5 поверхах на площі 70 кв. м. Одну жінку врятовано. Пожежу наразі локалізовано, проводяться роботи з ліквідації.

Також сталося загоряння на даху поруч розташованої нежитлової будівлі на площі 80 кв. м. Наразі триває локалізація пожежі. На місці працює 75 рятувальників та 19 одиниць пожежно-рятувальної техніки. 

Святошинський район: сталося руйнування гаражів та загоряння на площі 20 кв. м. На місці працює 10 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Інформація щодо потерпілих уточнюється. 

Доповнення

Тим часом мер Віталій Кличко повідомляє про трьох постраждалих у Печерську.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаКиїв

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