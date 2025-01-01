Внаслідок атаки дронів у Києві вже троє постраждалих - Кличко

Внаслідок атаки російських безпілотників в Печерському районі столиці відомо вже про трьох постраждалих, двох із яких госпіталізували, повідомив у середу мер Віталій Кличко, передає УНН.

"Троє постраждалих на Печерську. Двох із них госпіталізували", - написав Кличко.

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