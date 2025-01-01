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Внаслідок атаки дронів у Києві вже троє постраждалих - Кличко

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У Печерському районі Києва через атаку російських дронів постраждали троє людей, двох госпіталізовано. Пошкоджено верхні поверхи житлового будинку, у Святошинському районі виникла пожежа в нежитловій забудові.

Внаслідок атаки російських безпілотників в Печерському районі столиці відомо вже про трьох постраждалих, двох із яких госпіталізували, повідомив у середу мер Віталій Кличко, передає УНН.

 "Троє постраждалих на Печерську. Двох із них госпіталізували", - написав Кличко. 

Раніше 

Повідомлялось, що Печерському районі Києва через ворожу атаку частково зруйновано два верхні поверхи житлового будинку. 

У Святошинському районі Києва через атаку дронів виникла пожежа в нежитловій забудові

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаКиїв
vitalii-klychkoВіталій Кличко
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