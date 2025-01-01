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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В результате атаки дронов в Киеве уже трое пострадавших

В результате атаки дронов в Киеве уже трое пострадавших

Киев  •  УНН

 • 8863 просмотра

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В Печерском районе Киева из-за атаки российских дронов пострадали три человека, двое госпитализированы. Повреждены верхние этажи жилого дома, в Святошинском районе возник пожар в нежилой застройке.

В результате атаки российских беспилотников в Печерском районе столицы известно уже о трех пострадавших, двое из которых госпитализированы, сообщил в среду мэр Виталий Кличко, передает УНН.

 «Трое пострадавших на Печерске. Двух из них госпитализировали», - написал Кличко. 

Ранее 

Сообщалось, что Печерском районе Киева из-за вражеской атаки частично разрушены два верхних этажа жилого дома. 

В Святошинском районе Киева из-за атаки дронов возник пожар в нежилой застройке

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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