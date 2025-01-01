В результате атаки дронов в Киеве уже трое пострадавших

В результате атаки российских беспилотников в Печерском районе столицы известно уже о трех пострадавших, двое из которых госпитализированы, сообщил в среду мэр Виталий Кличко, передает УНН.

«Трое пострадавших на Печерске. Двух из них госпитализировали», - написал Кличко.

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Сообщалось, что Печерском районе Киева из-за вражеской атаки частично разрушены два верхних этажа жилого дома.

В Святошинском районе Киева из-за атаки дронов возник пожар в нежилой застройке