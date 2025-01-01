В результате атаки дронов в Киеве уже трое пострадавших
Киев • УНН
В Печерском районе Киева из-за атаки российских дронов пострадали три человека, двое госпитализированы. Повреждены верхние этажи жилого дома, в Святошинском районе возник пожар в нежилой застройке.
В результате атаки российских беспилотников в Печерском районе столицы известно уже о трех пострадавших, двое из которых госпитализированы, сообщил в среду мэр Виталий Кличко, передает УНН.
«Трое пострадавших на Печерске. Двух из них госпитализировали», - написал Кличко.
Ранее
Сообщалось, что Печерском районе Киева из-за вражеской атаки частично разрушены два верхних этажа жилого дома.
В Святошинском районе Киева из-за атаки дронов возник пожар в нежилой застройке