Ворожа атака БПЛА на Київ: на Печерську з пошкодженого будинку врятували жінку, виникла пожежа у Святошинському районі
Київ • УНН
У Святошинському районі Києва через атаку дронів виникла пожежа в нежитловій забудові, пошкоджено автомобілі та гаражі. У Печерському районі частково зруйновано житловий будинок, врятовано жінку.
Внаслідок атаки російських безпілотників в столиці виникла пожежа в нежитловій забудові у Святошинському районі. Тим часом у Печерському районі з частково зруйнованого будинку врятували жінку, повідомили у середу мер Віталій Кличко та КМВА, передає УНН.
"Із житлового будинку врятовано одну жінку. Рятувальна операція триває", - повідомили в КМВА.
Як додали в КМВА, на нежитлову територію в Святошинському районі впали уламки БПЛА. Пошкоджені автомобілі, гаражі. Виникла локальна пожежа. Інформація щодо потерпілих встановлюється.
"Пожежа в нежитловій будівлі в Святошинському районі", - написав Кличко.
За словами мера, внаслідок падіння уламків вибиті вікна в житловому будинку в Святошинському районі, поруч з гаражами, де сталася пожежа. Також частково пошкоджена трамвайна колія.
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У Печерському районі Києва через ворожу атаку частково зруйновано два верхні поверхи житлового будинку. На місці працюють рятувальники, також госпіталізовано одного постраждалого.