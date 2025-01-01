Ворожа атака БПЛА на Київ: на Печерську з пошкодженого будинку врятували жінку, виникла пожежа у Святошинському районі

Внаслідок атаки російських безпілотників в столиці виникла пожежа в нежитловій забудові у Святошинському районі. Тим часом у Печерському районі з частково зруйнованого будинку врятували жінку, повідомили у середу мер Віталій Кличко та КМВА, передає УНН.

"Із житлового будинку врятовано одну жінку. Рятувальна операція триває", - повідомили в КМВА.

Як додали в КМВА, на нежитлову територію в Святошинському районі впали уламки БПЛА. Пошкоджені автомобілі, гаражі. Виникла локальна пожежа. Інформація щодо потерпілих встановлюється.

"Пожежа в нежитловій будівлі в Святошинському районі", - написав Кличко.

За словами мера, внаслідок падіння уламків вибиті вікна в житловому будинку в Святошинському районі, поруч з гаражами, де сталася пожежа. Також частково пошкоджена трамвайна колія.

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У Печерському районі Києва через ворожу атаку частково зруйновано два верхні поверхи житлового будинку. На місці працюють рятувальники, також госпіталізовано одного постраждалого.