Вражающая атака БПЛА на Киев: в Печерском районе из поврежденного дома спасли женщину, в Святошинском районе возник пожар
Киев • УНН
В Святошинском районе Киева из-за атаки дронов возник пожар в нежилой застройке, повреждены автомобили и гаражи. В Печерском районе частично разрушен жилой дом, спасена женщина.
В результате атаки российских беспилотников в столице возник пожар в нежилой застройке в Святошинском районе. Между тем, в Печерском районе из частично разрушенного дома спасли женщину, сообщили в среду мэр Виталий Кличко и КГГА, передает УНН.
"Из жилого дома спасена одна женщина. Спасательная операция продолжается", - сообщили в КГГА.
Как добавили в КГГА, на нежилую территорию в Святошинском районе упали обломки БПЛА. Повреждены автомобили, гаражи. Возник локальный пожар. Информация о пострадавших устанавливается.
"Пожар в нежилом здании в Святошинском районе", - написал Кличко.
По словам мэра, в результате падения обломков выбиты окна в жилом доме в Святошинском районе, рядом с гаражами, где произошел пожар. Также частично повреждена трамвайная линия.
Ранее
В Печерском районе Киева из-за вражеской атаки частично разрушены два верхних этажа жилого дома. На месте работают спасатели, также госпитализирован один пострадавший.