Вражающая атака БПЛА на Киев: в Печерском районе из поврежденного дома спасли женщину, в Святошинском районе возник пожар

В результате атаки российских беспилотников в столице возник пожар в нежилой застройке в Святошинском районе. Между тем, в Печерском районе из частично разрушенного дома спасли женщину, сообщили в среду мэр Виталий Кличко и КГГА, передает УНН.

"Из жилого дома спасена одна женщина. Спасательная операция продолжается", - сообщили в КГГА.

Как добавили в КГГА, на нежилую территорию в Святошинском районе упали обломки БПЛА. Повреждены автомобили, гаражи. Возник локальный пожар. Информация о пострадавших устанавливается.

"Пожар в нежилом здании в Святошинском районе", - написал Кличко.

По словам мэра, в результате падения обломков выбиты окна в жилом доме в Святошинском районе, рядом с гаражами, где произошел пожар. Также частично повреждена трамвайная линия.

Ранее

В Печерском районе Киева из-за вражеской атаки частично разрушены два верхних этажа жилого дома. На месте работают спасатели, также госпитализирован один пострадавший.