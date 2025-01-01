Ворожа атака на столицю: пошкоджено будинок та госпіталізовано постраждалого

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У Печерському районі Києва через ворожу атаку частково зруйновано два верхні поверхи житлового будинку. На місці працюють рятувальники, також госпіталізовано одного постраждалого.

У столиці через ворожу атаку було госпіталізовано постраждалого. Про це повідомляє міський голова Віталій Кличко, передає УНН.

Деталі

Також у Печерському районі Києва внаслідок агресії загарбників зазнав руйнувань житловий будинок. Два верхні поверхи будівлі частково зруйновані. На місці події працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби. Наразі проводиться оцінка масштабу пошкоджень та забезпечення безпеки на місці події.

Додамо

Очевидці інформують, що в столиці знову лунають вибухи.

Нагадаємо

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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