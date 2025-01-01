Вражеская атака на столицу: поврежден дом и госпитализирован пострадавший
Киев • УНН
В Печерском районе Киева из-за вражеской атаки частично разрушены два верхних этажа жилого дома. На месте работают спасатели, также госпитализирован один пострадавший.
В столице из-за вражеской атаки был госпитализирован пострадавший. Об этом сообщает городской голова Виталий Кличко, передает УНН.
Детали
Также в Печерском районе Киева в результате агрессии захватчиков подвергся разрушениям жилой дом. Два верхних этажа здания частично разрушены. На месте происшествия работают спасатели, медики и другие экстренные службы. Сейчас проводится оценка масштаба повреждений и обеспечения безопасности на месте происшествия.
Добавим
Очевидцы информируют, что в столице снова раздаются взрывы.
Напомним
В Печерском районе Киева зафиксировано падение обломков ударных БпЛА оккупантов на нежилую застройку.
В Печерском районе Киева пылает крыша жилого дома после падения обломков1 янв. 2025, 05:49 • 13534 просмотра