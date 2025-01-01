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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вражеская атака на столицу: поврежден дом и госпитализирован пострадавший

Вражеская атака на столицу: поврежден дом и госпитализирован пострадавший

Киев  •  УНН

 • 12136 просмотра

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В Печерском районе Киева из-за вражеской атаки частично разрушены два верхних этажа жилого дома. На месте работают спасатели, также госпитализирован один пострадавший.

В столице из-за вражеской атаки был госпитализирован пострадавший. Об этом сообщает городской голова Виталий Кличко, передает УНН.

Детали

Также в Печерском районе Киева в результате агрессии захватчиков подвергся разрушениям жилой дом. Два верхних этажа здания частично разрушены. На месте происшествия работают спасатели, медики и другие экстренные службы. Сейчас проводится оценка масштаба повреждений и обеспечения безопасности на месте происшествия.

Добавим

Очевидцы информируют, что в столице снова раздаются взрывы.

Напомним

В Печерском районе Киева зафиксировано падение обломков ударных БпЛА оккупантов на нежилую застройку.

В Печерском районе Киева пылает крыша жилого дома после падения обломков1 янв. 2025, 05:49 • 13534 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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