В Печерском районе Киева пылает крыша жилого дома после падения обломков
Киев • УНН
В Печерском районе Киева зафиксировано возгорание крыши и квартиры жилого дома. Один человек обратился к медикам, также зафиксировано падение обломков на нежилое здание.
В Печерском районе столицы было зафиксировано возгорание на крыше и в одной из квартир жилого дома. Об этом сообщает городской голова Виталий Кличко, передает УНН.
Детали
Кроме того, на момент сообщения к медикам обратился один человек, его состояние уточняется.
Также есть информация о падении обломков на другое нежилое здание в этом же районе. Данные о пострадавших в результате этого инцидента пока не поступали.
Сейчас проводятся спасательные работы, а также выясняются масштабы повреждений.
Напомним
В Печерском районе Киева зафиксировано падение обломков ударных БпЛА оккупантов на нежилую застройку. На месте работают соответствующие службы.
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