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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Печерском районе Киева пылает крыша жилого дома после падения обломков

В Печерском районе Киева пылает крыша жилого дома после падения обломков

Киев  •  УНН

 • 13649 просмотра

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В Печерском районе Киева зафиксировано возгорание крыши и квартиры жилого дома. Один человек обратился к медикам, также зафиксировано падение обломков на нежилое здание.

В Печерском районе столицы было зафиксировано возгорание на крыше и в одной из квартир жилого дома. Об этом сообщает городской голова Виталий Кличко, передает УНН.

Детали

Кроме того, на момент сообщения к медикам обратился один человек, его состояние уточняется.

Также есть информация о падении обломков на другое нежилое здание в этом же районе. Данные о пострадавших в результате этого инцидента пока не поступали.

Сейчас проводятся спасательные работы, а также выясняются масштабы повреждений.

Напомним

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