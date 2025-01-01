В столице упали обломки беспилотников: что известно о последствиях атаки
Киев • УНН
В Печерском районе Киева зафиксировано падение обломков ударных БпЛА оккупантов на нежилую застройку. На месте работают соответствующие службы, информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
В Киеве в результате атаки ударных БпЛА оккупантов зафиксировано падение обломков в Печерском районе. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация, передает УНН.
Детали
Предварительно, части беспилотников упали на нежилую застройку.
На данный момент нет сообщений о пострадавших. Информация о повреждениях и масштабах разрушений пока уточняется.
Местные службы работают на месте инцидента, проводится расследование ситуации.
Напомним
Ранее была информация, что в столице произошли взрывы.
В Киеве прогремели взрывы1 янв. 2025, 05:27 • 12075 просмотров