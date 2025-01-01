У столиці впали уламки безпілотників: що відомо про наслідки атаки

У Києві внаслідок атаки ударних БпЛА окупантів зафіксовано падіння уламків у Печерському районі. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація, передає УНН.

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Попередньо, частини безпілотників впали на нежитлову забудову.

На цей момент немає повідомлень про постраждалих. Інформація щодо пошкоджень та масштабів руйнувань наразі уточнюється.

Місцеві служби працюють на місці інциденту, проводиться розслідування ситуації.

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Раніше була інформація, що в столиці сталися вибухи.

У Києві пролунали вибухи