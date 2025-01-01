У Печерському районі Києва палає дах житлового будинку після падіння уламків
Київ • УНН
У Печерському районі Києва зафіксовано загоряння даху та квартири житлового будинку. Одна людина звернулася до медиків, також зафіксовано падіння уламків на нежитлову будівлю.
У Печерському районі столиці було зафіксовано загоряння на даху та в одній з квартир житлового будинку. Про це повідомляє міський голова Віталій Кличко, передає УНН.
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Крім того, на момент повідомлення до медиків звернулася одна людина, її стан уточнюється.
Також є інформація про падіння уламків на іншу нежитлову будівлю в цьому ж районі. Дані про постраждалих внаслідок цього інциденту поки що не надходили.
Зараз проводяться рятувальні роботи, а також з'ясовуються масштаби пошкоджень.
Нагадаємо
У Печерському районі Києва зафіксовано падіння уламків ударних БпЛА окупантів на нежитлову забудову. На місці працюють відповідні служби.
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