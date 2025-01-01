У Печерському районі Києва палає дах житлового будинку після падіння уламків

У Печерському районі столиці було зафіксовано загоряння на даху та в одній з квартир житлового будинку. Про це повідомляє міський голова Віталій Кличко, передає УНН.

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Крім того, на момент повідомлення до медиків звернулася одна людина, її стан уточнюється.

Також є інформація про падіння уламків на іншу нежитлову будівлю в цьому ж районі. Дані про постраждалих внаслідок цього інциденту поки що не надходили.

Зараз проводяться рятувальні роботи, а також з'ясовуються масштаби пошкоджень.

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