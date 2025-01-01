Атака БПЛА на столицу: показали последствия
Киев • УНН
В Печерском и Святошинском районах Киева зафиксированы разрушения и пожары в результате атаки БПЛА. В Печерском районе пострадали три человека, спасатели продолжают ликвидацию последствий.
В первый день нового года враг атакует столицу. Есть разрушения в двух районах столицы - в Печерском и Святошинском. Последствия атак армии рф показали в ГСЧС в Telegram, передает УНН.
Печерский район: произошло частичное разрушение 4-6 этажей жилого дома и пожар на 4-5 этажах на площади 70 кв. м. Одна женщина спасена. Пожар сейчас локализован, проводятся работы по ликвидации.
Также произошло возгорание на крыше рядом расположенного нежилого здания на площади 80 кв. м. Сейчас продолжается локализация пожара. На месте работает 75 спасателей и 19 единиц пожарно-спасательной техники.
Святошинский район: произошло разрушение гаражей и возгорание на площади 20 кв. м. На месте работает 10 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
Информация о пострадавших уточняется.
Дополнение
Тем временем мэр Виталий Кличко сообщает о трех пострадавших в Печерске.