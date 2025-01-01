Київщина зазнала ворожої атаки дронів: пошкоджено будинок та 10 автівок

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У перший день року російські БПЛА атакували Київську область, сили ППО збили ворожі цілі. Пошкоджено приватний будинок та 10 автомобілів, постраждалих немає.

У перший день року російські БПЛА атакували Київську область, сили ППО збили ворожі цілі. Пошкоджено приватний будинок та 10 автомобілів, постраждалих немає, повідомив в. о. голови Київської ОВА Микола Калашник, пише УНН.

Деталі

"Перший день нового року. Чергова атака БпЛА на Київщину. Тривога тривала всю ніч.  В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. В одному з населених пунктів пошкоджено вікна та посічені стіни приватного будинку. Також пошкоджено 10 легкових автомобілів", - повідомив Калашник.

Оперативні групи, з його слів, продовжують роботу з фіксації наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо

У Києві внаслідок атаки російських БПЛА загинула одна людина, семеро постраждали, включаючи двох вагітних жінок. Пошкоджено житловий будинок, адмінбудівлю, школу та 12 автомобілів.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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