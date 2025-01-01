Киевская область подверглась вражеской атаке дронов: поврежден дом и 10 автомобилей

В первый день года российские БПЛА атаковали Киевскую область, силы ПВО сбили вражеские цели. Поврежден частный дом и 10 автомобилей, пострадавших нет, сообщил и. о. главы Киевской ОВА Николай Калашник, пишет УНН.

Детали

"Первый день нового года. Очередная атака БпЛА на Киевскую область. Тревога продолжалась всю ночь. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. В одном из населенных пунктов повреждены окна и посечены стены частного дома. Также повреждены 10 легковых автомобилей", - сообщил Калашник.

Оперативные группы, по его словам, продолжают работу по фиксации последствий вражеской атаки.

Напомним

В Киеве в результате атаки российских БПЛА погиб один человек, семеро пострадали, включая двух беременных женщин. Повреждены жилой дом, админздание, школа и 12 автомобилей.