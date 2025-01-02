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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Над Украиной сбили 47 из 72 дронов во время ночной атаки рф

Над Украиной сбили 47 из 72 дронов во время ночной атаки рф

Киев  •  УНН

 • 10182 просмотра

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Противник атаковал Украину 72-мя ударными БпЛА с разных направлений РФ. Силы обороны уничтожили 47 дронов в 11 областях, 24 дрона-имитатора потеряны без последствий.

россия ночью атаковала Украину 72-мя беспилотниками, уничтожено 47 дронов в 11 областях, зафиксировано 24 дрона-имитатора, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 2 января (с 19.00 1 января) противник атаковал 72 ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов с направлений Брянск, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск - рф.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 47 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Херсонской и Николаевской областях. Из-за активного противодействия Сил обороны 24 вражеских беспилотника-имитатора - локационно потеряны (без негативных последствий). Один БпЛА - в воздухе!

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

Военные показали работу по вражеским дронам в ночь 1 января1 янв. 2025, 12:31 • 19626 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
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