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В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек
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В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек

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Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года
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Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года

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Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО
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Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО

"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор
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"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Воздушная тревога по всей Украине: ВС ВСУ предупредили об угрозе баллистики

Воздушная тревога по всей Украине: ВС ВСУ предупредили об угрозе баллистики

Киев  •  УНН

 • 2654 просмотра

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По всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения. Воздушные силы ВСУ предупредили население об опасности.

По всей Украине объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ сообщили о угрозе применения врагом баллистического вооружения, пишет УНН.

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"Угроза применения баллистического вооружения по всей территории Украины", - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

Над Украиной сбили 47 из 72 дронов во время ночной атаки рф2 янв. 2025, 06:47 • 21966 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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