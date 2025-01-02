Воздушная тревога по всей Украине: ВС ВСУ предупредили об угрозе баллистики
Киев • УНН
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения. Воздушные силы ВСУ предупредили население об опасности.
По всей Украине объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ сообщили о угрозе применения врагом баллистического вооружения, пишет УНН.
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"Угроза применения баллистического вооружения по всей территории Украины", - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.
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