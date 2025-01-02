россия ударила ракетой по Николаевщине: что известно о последствиях атаки
Киев • УНН
Российские войска нанесли ракетный удар по открытой местности в Николаевской области. В результате взрывной волны повреждены окна частного дома, пострадавших нет.
Российская армия нанесла удар ракетой по Николаевской области 2 января. Пострадавших в результате атаки нет. Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.
"Относительно ракетного удара. По предварительной информации, на открытой местности", - написал Ким.
По его словам, есть повреждения окон частного дома в результате взрывной волны.
"Пока без пострадавших", - добавил Ким.
Он также сообщал, что россияне в течение суток применили по Николаевской области баллистику, артиллерию, и БПЛА.
Пострадавших в результате атак не было.
Напомним
По всей Украине 2 января объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистического вооружения.
В Днепре раздавались взрывы на фоне ракетной опасности.