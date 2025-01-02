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россия ударила ракетой по Николаевщине: что известно о последствиях атаки

россия ударила ракетой по Николаевщине: что известно о последствиях атаки

Киев  •  УНН

 • 8337 просмотра

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Российские войска нанесли ракетный удар по открытой местности в Николаевской области. В результате взрывной волны повреждены окна частного дома, пострадавших нет.

Российская армия нанесла удар ракетой по Николаевской области 2 января. Пострадавших в результате атаки нет. Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН

"Относительно ракетного удара. По предварительной информации, на открытой местности", - написал Ким.

По его словам, есть повреждения окон частного дома в результате взрывной волны.

"Пока без пострадавших", - добавил Ким.

Он также сообщал, что россияне в течение суток применили по Николаевской области баллистику, артиллерию, и БПЛА.

Пострадавших в результате атак не было.

Напомним

По всей Украине 2 января объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистического вооружения. 

В Днепре раздавались взрывы на фоне ракетной опасности. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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