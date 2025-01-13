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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Николаевской области из-за российских атак дронами есть повреждения и раненый

В Николаевской области из-за российских атак дронами есть повреждения и раненый

Киев  •  УНН

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На Николаевщине сбиты 4 дрона «Shahed», обломки повредили дома в Вознесенске. В селе Солончаки FPV-дрон ранил 71-летнего мужчину, его состояние стабильное.

В Николаевской области из-за ночной атаки российских войск дронами типа Shahed из-за обломков есть повреждения домов в Вознесенске, накануне в Солончаках вражеский FPV-дрон ранил 71-летнего мужчину, сообщил в понедельник глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.

Детали

"В ночь на 13 января силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено четыре БпЛА типа "Shahed 131/136". В городе Вознесенск произошло падение обломков одного из сбитых "Shahed 131/136", в результате чего повреждена крыша и окна двух, и окна трех частных домов. Пострадавших нет", - сообщил Ким.

По его словам, вчера, 12 января, в 10:30 враг совершил обстрел FPV-дроном села Солончаки Куцурубской громады. "В результате обстрела ранен 71-летний мужчина. Он был госпитализирован, на утро состояние пострадавшего стабильное", - отметил глава ОВА.

В Николаеве из-за атаки рф дроном ранен мужчина10.01.25, 09:08 • 23310 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
shakhed-131Шахед 131
nikolaevНиколаев

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