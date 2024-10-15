Сили ППО працюють по ворожих безпілотниках у Київській області - ОВА
Київ • УНН
У повітряному просторі Київської області зафіксовано ворожі БпЛА. Сили ППО працюють по цілях, жителів закликають перебувати в укриттях та дотримуватись інформаційної тиші.
У Київській області сили ППО працюють по ворожих безпілотниках, передає УНН із посиланням на Київську ОВА.
У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку
В ОВА закликали дотримуватись інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.
Кілька груп ворожих "шахедів" зафіксовано у трьох областях - Повітряні сили15.10.24, 20:47 • 17373 перегляди