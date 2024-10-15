Кілька груп ворожих "шахедів" зафіксовано у трьох областях - Повітряні сили
Київ • УНН
У Сумській, Полтавській та Чернігівській областях виявлено групи ворожих безпілотників "Шахед". Повітряні сили попереджають про загрозу застосування ударних БпЛА у Київській та Черкаській областях.
У трьох областях зафіксовано низку груп ворожих "шахедів", передає УНН із посиланням на Повітряні сили.
За даними Повітряних сил, безпілотники зафіксовані:
"Шахеди"на Сумщині - курсом південно-західним напрямок на Полтавщину;
"Шахеди"на Полтавщині - курсом південно-західним на Київську та Черкаську області;
"Шахеди"на Чернігівщині - курсом південно-західним на Київщину.
"Київська та Черкаська області - загроза застосування ударних БпЛА!" - додали у Повітряних силах.