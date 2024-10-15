Несколько групп вражеских "шахедов" зафиксировано в трех областях - Воздушные силы
Киев • УНН
В Сумской, Полтавской и Черниговской областях обнаружены группы вражеских беспилотников «Шахед». Воздушные силы предупреждают об угрозе применения ударных БпЛА в Киевской и Черкасской областях.
В трех областях зафиксирован ряд групп вражеских «шахедов», передает УНН со ссылкой на Воздушные силы.
По данным Воздушных сил, беспилотники зафиксированы:
«Шахеды» на Сумщине - курсом юго-западным направление на Полтавщину;
«Шахеды» на Полтавщине - курсом юго-западным на Киевскую и Черкасскую области;
«Шахеды» на Черниговщине - курсом юго-западным на Киевщину.
«Киевская и Черкасская области - угроза применения ударных БпЛА!» - добавили в Воздушных силах.