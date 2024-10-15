Силы ПВО работают по вражеским беспилотникам в Киевской области - ОВА
Киев • УНН
В воздушном пространстве Киевской области зафиксированы вражеские БПЛА. Силы ПВО работают по целям, жителей призывают находиться в укрытиях и соблюдать информационную тишину.
В Киевской области силы ПВО работают по вражеским беспилотникам, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОВА.
В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности
В ОВА призвали придерживаться информационной тишины - не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.
Несколько групп вражеских "шахедов" зафиксировано в трех областях - Воздушные силы15 октября 2024, 17:47 • 8738 просмотров