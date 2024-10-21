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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Армія рф після нічного удару по Херсону атакує регіон дронами: уже двоє постраждалих

Київ • УНН

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У Херсонській області російські війська сьогодні атакували дронами. Двоє чоловіків отримали поранення внаслідок скидання вибухівки з безпілотників у Новоронцовці та Микільському.

Армія рф після нічного удару по Херсону атакує регіон дронами: уже двоє постраждалих

У Херсонській області сьогодні продовжуються атаки російських військ дронами, відомо про 2 постраждалих, повідомили у понеділок у Херсонській ОВА, пише УНН.

Деталі

За даними ОВА, російські військові атакували з безпілотника цивільне авто у Новоронцовці. Внаслідок скидання вибухівки з дрона поранення дістав 61-річний чоловік. У нього - мінно-вибухова травма, поранення голови та руки. Нині він - під наглядом медиків.

Також сьогодні вранці окупанти скинули вибухівку з дрона на жителя Микільського. 62-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкове поранення ноги. Його шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги.

Доповнення

За даними ГУНП у Херсонській області, минулої доби російська окупаційна армія вчергове атакувала Херсон, деокуповані населені пункти Херсонського, Бериславського та Каховського районів. По мирних житлових кварталах противник бив із артилерії, мінометів та БПЛА. Пошкоджень зазнали багатоповерховий та 23 приватні будинки, а також три автомобілі.

У Херсоні від артилерійських атак російської армії потерпали центр міста, Дніпровський район та мікрорайон "Північний". Під ворожі удари потрапили автомобіль, багатоквартирний та два приватні будинки.

Уночі під артилерійським обстрілом ворога перебувала прибережна частина Корабельного району Херсона. Снарядами було пошкоджено шість приватних будинків та автомобіль. У власній оселі, за даними поліції, отримали поранення двоє чоловіків віком 49 та 67 років. У них - вибухові та черепно-мозкові травми, контузії й уламкові поранення.

За даними голови ОВА Олександра Прокудіна, сили протиповітряної оборони знищили над територією Херсонської області 1 ударний безпілотник типу "Shahed-131/136".

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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