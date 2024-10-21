Армия рф после ночного удара по Херсону атакует регион дронами: уже двое пострадавших

В Херсонской области сегодня продолжаются атаки российских войск дронами, известно о 2 пострадавших, сообщили в понедельник в Херсонской ОВА в Telegram, пишет УНН.

Детали

По данным ОВА, российские военные атаковали с беспилотника гражданское авто в Новоронцовке. В результате сброса взрывчатки с дрона ранения получил 61-летний мужчина. У него - минно-взрывная травма, ранения головы и руки. Сейчас он - под наблюдением медиков.

Также сегодня утром оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на жителя Никольского. 62-летний мужчина получил взрывную травму и осколочное ранение ноги. Его госпитализировали в больницу для оказания медпомощи.

Дополнение

По данным ГУНП в Херсонской области, за прошедшие сутки российская оккупационная армия в очередной раз атаковала Херсон, деоккупированные населенные пункты Херсонского, Бериславского и Каховского районов. По мирным жилым кварталам противник бил из артиллерии, минометов и БПЛА. Повреждения получили многоэтажный и 23 частных дома, а также три автомобиля.

В Херсоне от артиллерийских атак российской армии пострадали центр города, Днепровский район и микрорайон "Северный". Под вражеские удары попали автомобиль, многоквартирный и два частных дома.

Ночью под артиллерийским обстрелом врага находилась прибрежная часть Корабельного района Херсона. Снарядами были повреждены шесть частных домов и автомобиль. В собственном доме, по данным полиции, получили ранения двое мужчин в возрасте 49 и 67 лет. У них - взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии и осколочные ранения.

По данным главы ОВА Александра Прокудина, силы противовоздушной обороны уничтожили над территорией Херсонской области 1 ударный беспилотник типа "Shahed-131/136".