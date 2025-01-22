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Нічна атака рф дронами на Миколаїв: двоє людей постраждали

Нічна атака рф дронами на Миколаїв: двоє людей постраждали

Київ • УНН

 • 29558 перегляди

У Миколаєві внаслідок атаки рф "Шахедами" пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру, дві людини постраждали. ППО збило 9 ворожих дронів над Миколаївщиною.

У Миколаєві внаслідок нічної атаки російських військ дронами дві людини постраждали, через пошкодження багатоповерхівки евакуйовували 200 людей, повідомив у середу голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, пише УНН.

Деталі

Зі слів Кіма, ворог уночі, 22 січня, з 22:35 по 23:10 атакував Миколаїв дронами типу "Shahed-131/136". На Миколаївщині знищено девʼять дронів.

Внаслідок атаки через уламки, за даними голови ОВА, сталося шість пожеж на різних локаціях, станом на 02:52 всі пожежі були ліквідовані рятувальниками.

"Пошкоджено шестиповерховий житловий будинок. Була проведена евакуація 200 осіб. Наразі, всі повернулися до своїх квартир", - розповів Кім.

Також, за його словами, вибуховою хвилею пошкоджено вікна квартир в восьми багатоквартирних будинках та декілька приватних будинків, пошкоджено вікна сімейної амбулаторії та адмінбудівлі транспортного підприємства, знищено автомобіль. Також сталося декілька пожеж на відкритих територіях.

Внаслідок обстрілів постраждала 74-річна жінка, яку госпіталізували до лікарні, та 59-річний чоловік, якому допомогу надали на місці. Станом на ранок – жінка перебуває у тяжкому стані

- повідомив Кім.

Також, зі слів Кіма, учора, 21 січня, о 12:53 ворог здійснив обстріл дроном типу FPV по Куцурубській громаді, постраждалих немає.

рф атакувала Миколаїв сімома безпілотниками: виникли пожежі, є пошкодження будинків21.01.25, 23:54 • 26628 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
shakhid-131Шахід 131
khesa-shakhed-136Шахед-136
mykolaivМиколаїв

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