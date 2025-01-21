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рф атакувала Миколаїв сімома безпілотниками: виникли пожежі, є пошкодження будинків

рф атакувала Миколаїв сімома безпілотниками: виникли пожежі, є пошкодження будинків

Київ • УНН

 • 26629 перегляди

Увечері 21 січня російські війська атакували Миколаїв сімома ударними дронами. Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження будинків, перші вибухи пролунали о 22:41.

Увечері 21 січня в Миколаєві пролунали вибухи. російська армія атакувала місто сімома ударними дронами, є пошкодження будинків. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канали голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма, мера м. Миколаїв Олександра Сєнкевича.

Деталі

О 22:41 Олександр Сєнкевич повідомив, що у Миколаєві було чутно вибух. О 23:06 написав, що лунають ще вибухи.

О 23:26 Віталій Кім написав, що росіяни атакували Миколаїв 7-ма ударними безпілотниками. 

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
mykolaivМиколаїв

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