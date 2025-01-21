рф атаковала Николаев семью беспилотниками: возникли пожары, есть повреждения домов

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Украинцев нет среди пострадавших во время смертоносного пожара на курорте в Турции - МИД
21 января, 14:58 • 96589 просмотра

Украинцев нет среди пострадавших во время смертоносного пожара на курорте в Турции - МИД

Зеленский: рф производит в несколько раз больше оружия, чем вся Европа вместе взятая
21 января, 14:17 • 103293 просмотра

Зеленский: рф производит в несколько раз больше оружия, чем вся Европа вместе взятая

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Эксперт о заявлениях главы АРМА Думы относительно обновленного реестра: это часть пиара, а не реальные изменения
21 января, 14:13 • 104393 просмотра

Эксперт о заявлениях главы АРМА Думы относительно обновленного реестра: это часть пиара, а не реальные изменения

В начале февраля могут состояться основные переговоры с командой Трампа - Арахамия
21 января, 13:42 • 104528 просмотра

В начале февраля могут состояться основные переговоры с командой Трампа - Арахамия

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В Броварах принимают заявки на компенсацию стоимости резервных источников питания для ОСМД: зарезервировано 500 тыс. грн
21 января, 11:36 • 109135 просмотра

В Броварах принимают заявки на компенсацию стоимости резервных источников питания для ОСМД: зарезервировано 500 тыс. грн

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"Трамп хочет быть победителем": эксперт о внешней политике нового президента США
21 января, 11:10 • 111748 просмотра

"Трамп хочет быть победителем": эксперт о внешней политике нового президента США

Чрезвычайное положение на границе и в энергетике, высадка на Марс, два гендера: первые заявления и обещания Трампа
20 января, 18:49 • 133415 просмотра

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Украинские медицинские руководства и протоколы нужно обновлять, когда появляются новые международные рекомендации - нардеп
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Украинские медицинские руководства и протоколы нужно обновлять, когда появляются новые международные рекомендации - нардеп

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АРМА обновила реестр, но проблема осталась - эксперт об имитации работы агентства
20 января, 15:22 • 128792 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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рф атаковала Николаев семью беспилотниками: возникли пожары, есть повреждения домов

рф атаковала Николаев семью беспилотниками: возникли пожары, есть повреждения домов

Киев  •  УНН

 • 2814 просмотра

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Вечером 21 января российские войска атаковали Николаев семью ударными дронами. В результате атаки зафиксированы повреждения домов, первые взрывы прозвучали в 22:41.

Вечером 21 января в Николаеве прогремели взрывы. российская армия атаковала город семью ударными дронами, есть повреждения домов. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-каналы главы Николаевской ОГА Виталия Кима, мэра г. Николаев Александра Сенкевича.

Детали

В 22:41 Александр Сенкевич сообщил, что в Николаеве был слышен взрыв. В 23:06 написал, что раздаются еще взрывы.

В 23:26 Виталий Ким написал, что россияне атаковали Николаев 7-ю ударными беспилотниками. 

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Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
nikolaevНиколаев

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