рф атаковала Николаев семью беспилотниками: возникли пожары, есть повреждения домов

Вечером 21 января в Николаеве прогремели взрывы. российская армия атаковала город семью ударными дронами, есть повреждения домов. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-каналы главы Николаевской ОГА Виталия Кима, мэра г. Николаев Александра Сенкевича.

Детали

В 22:41 Александр Сенкевич сообщил, что в Николаеве был слышен взрыв. В 23:06 написал, что раздаются еще взрывы.

В 23:26 Виталий Ким написал, что россияне атаковали Николаев 7-ю ударными беспилотниками.