рф атаковала Николаев семью беспилотниками: возникли пожары, есть повреждения домов
Киев • УНН
Вечером 21 января российские войска атаковали Николаев семью ударными дронами. В результате атаки зафиксированы повреждения домов, первые взрывы прозвучали в 22:41.
Вечером 21 января в Николаеве прогремели взрывы. российская армия атаковала город семью ударными дронами, есть повреждения домов. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-каналы главы Николаевской ОГА Виталия Кима, мэра г. Николаев Александра Сенкевича.
Детали
В 22:41 Александр Сенкевич сообщил, что в Николаеве был слышен взрыв. В 23:06 написал, что раздаются еще взрывы.
В 23:26 Виталий Ким написал, что россияне атаковали Николаев 7-ю ударными беспилотниками.