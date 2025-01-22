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Ночная атака рф дронами на Николаев: два человека пострадали

Ночная атака рф дронами на Николаев: два человека пострадали

Киев  •  УНН

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В Николаеве в результате атаки рф «Шахедами» повреждены жилые дома и инфраструктура, два человека пострадали. ПВО сбило 9 вражеских дронов над Николаевской областью.

В Николаеве в результате ночной атаки российских войск дронами два человека пострадали, из-за повреждения многоэтажки эвакуировали 200 человек, сообщил в среду председатель Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.

Детали

По словам Кима, враг ночью, 22 января, с 22:35 по 23:10 атаковал Николаев дронами типа «Shahed-131/136». На Николаевщине уничтожено девять дронов.

В результате атаки из-за обломков, по данным главы ОВА, произошло шесть пожаров на разных локациях, по состоянию на 02:52 все пожары были ликвидированы спасателями.

«Поврежден шестиэтажный жилой дом. Была проведена эвакуация 200 человек. Сейчас все вернулись в свои квартиры», - рассказал Ким.

Также, по его словам, взрывной волной повреждены окна квартир в восьми многоквартирных домах и несколько частных домов, повреждены окна семейной амбулатории и админздания транспортного предприятия, уничтожен автомобиль. Также произошло несколько пожаров на открытых территориях.

В результате обстрелов пострадала 74-летняя женщина, которую госпитализировали в больницу и 59-летний мужчина, которому помощь оказали на месте. По состоянию на утро - женщина находится в тяжелом состоянии

- сообщил Ким.

Также, по словам Кима, вчера, 21 января, в 12:53 враг совершил обстрел дроном типа FPV по Куцурубской общине, пострадавших нет.

рф атаковала Николаев семью беспилотниками: возникли пожары, есть повреждения домов21.01.25, 23:54 • 19919 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
shakhed-131Шахед 131
khesa-shakhed-136Шахед-136
nikolaevНиколаев

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