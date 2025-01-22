Ночная атака рф дронами на Николаев: два человека пострадали
Киев • УНН
В Николаеве в результате атаки рф «Шахедами» повреждены жилые дома и инфраструктура, два человека пострадали. ПВО сбило 9 вражеских дронов над Николаевской областью.
В Николаеве в результате ночной атаки российских войск дронами два человека пострадали, из-за повреждения многоэтажки эвакуировали 200 человек, сообщил в среду председатель Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.
Детали
По словам Кима, враг ночью, 22 января, с 22:35 по 23:10 атаковал Николаев дронами типа «Shahed-131/136». На Николаевщине уничтожено девять дронов.
В результате атаки из-за обломков, по данным главы ОВА, произошло шесть пожаров на разных локациях, по состоянию на 02:52 все пожары были ликвидированы спасателями.
«Поврежден шестиэтажный жилой дом. Была проведена эвакуация 200 человек. Сейчас все вернулись в свои квартиры», - рассказал Ким.
Также, по его словам, взрывной волной повреждены окна квартир в восьми многоквартирных домах и несколько частных домов, повреждены окна семейной амбулатории и админздания транспортного предприятия, уничтожен автомобиль. Также произошло несколько пожаров на открытых территориях.
В результате обстрелов пострадала 74-летняя женщина, которую госпитализировали в больницу и 59-летний мужчина, которому помощь оказали на месте. По состоянию на утро - женщина находится в тяжелом состоянии
Также, по словам Кима, вчера, 21 января, в 12:53 враг совершил обстрел дроном типа FPV по Куцурубской общине, пострадавших нет.
рф атаковала Николаев семью беспилотниками: возникли пожары, есть повреждения домов21.01.25, 23:54 • 19919 просмотров