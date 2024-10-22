росіяни поранили двох медиків на Херсонщині
Київ • УНН
Внаслідок російських обстрілів на Херсонщині за добу поранено 9 людей, у тому числі медиків. Пошкоджено критичну інфраструктуру, житлові будинки та техніку в багатьох населених пунктах області.
Внаслідок обстрілів російських військ у Херсонській області за минулу добу поранено 9 людей, у тому числі двох медиків. Ворог вдарив по критичній інфраструктурі, житлових будинках та техніці. Про це повідомили у вівторок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін і голова Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram, пише УНН.
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У Херсонській громаді "внаслідок російських ворожих обстрілів за минулу добу 4 людей, двоє з них - медики, які прибули до хворого на виклик, отримали поранення середнього ступеня тяжкості", повідомив Мрочко.
Загалом в Херсонській області за минулу добу через ворожі обстріли, за даними ОВА, 9 поранених.
"Через російську агресію 9 людей дістали поранення", - написав Прокудін.
За даними Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Херсон, Антонівка, Садове, Придніпровське, Комишани, Інженерне, Дніпровське, Інгулець, Чорнобаївка, Понятівка, Кізомис, Білозерка, Станіслав, Микільське, Берислав, Червоний Маяк, Нововоронцовка, Качкарівка, Республіканець, Новокаїри, Новоберислав, Томарине, Шляхове та Золота Балка.
російські військові, з його слів, поцілили у обʼєкт критичної інфраструктури та адмінбудівлі; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили гаражі, господарчу споруду, газопровід, водопровід, приватні автомобілі, автобус, карету "швидкої" та сільськогосподарську техніку.
"Сили протиповітряної оборони знищили над територією нашої області 1 ударний безпілотник типу "Shahed-131/136", - вказав Прокудін.
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